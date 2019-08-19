شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج صكوك في أبوظبي بـ 600 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية والسلع عن إدراج الإصدار الأول من صكوك شركة صكوك «أيسيك» المحدودة بقيمة 600 مليون دولار، اعتباراً من اليوم الاثنين، 19 أغسطس/‏ آب الجاري.

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