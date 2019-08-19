تفاهم بين «تنظيم الاتصالات» و«الفجيرة للموارد الطبيعية»

وقعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وهيئة تنظيم الاتصالات مذكرة تفاهم لتحديد مجالات التعاون والعمل المشترك بين الأطراف في مجال أمن المعلومات وآلية التنسيق لتبادل المعلومات وتزويد الجهات العاملة في مختلف القطاعات بالتحذيرات من مخاطر الفضاء الإلكتروني.

وقع المذكرة حمد عبيد المنصوري المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والمهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز المنظومة الرقمية في الخدمات الحكومية وذلك عبر تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أحدث الحلول الذكية المبتكرة التي توفرها هيئة تنظيم اتصالات من خلال تعزيز الابتكار والتميز في منظومة خدمات الفجيرة للموارد الطبيعية.

وقال المهندس علي قاسم إن هذه الاتفاقية تأتي تعزيزاً لمسيرة التحول الرقمي في المؤسسة خلال الفترة المقبلة، حيث تؤسس هذه الشراكة استراتيجية لعمل مشترك ومثمر يستكشف آفاقاً جديدة ويتيح أحدث التقنيات الرقمية والحلول الذكية لإسعاد المتعاملين من خلال أنظمة التكنولوجيا الرقمية الرائدة المستخدمة اليوم، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تسهيل حياة المجتمع وإسعاد أفراده. وقال حمد المنصوري إن هيئة تنظيم الاتصالات تسخر الإمكانات التكنولوجية لخدمة مختلف القطاعات في دولة الإمارات، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة نحو التقدم والريادة على كافة الصعد، ونولي هذا التعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اهتماماً بالغاً بما يحقق رؤيتها في تعزيز التميز في الخدمات الذكية.(وام)