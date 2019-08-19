شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع المصرفي.. جاهزية أعلى للحماية من موجات الاحتيال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد



دفعت هجمات قراصنة المعلومات والاحتيال الإلكترونية المتواصلة والمتطورة من قبل قراصنة المعلومات البنوك الإماراتية لاتخاذ إجراءات إضافية للحد من أرقام ضحايا هذه الهجمات، كما أصدت البنوك والمؤسسات المالية نشرات توعوية توجه عملاءها لعدم الوقوع فريسة للرسائل الخداعية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة.

وشددت البنوك والمصارف على عدم الرد على الرسائل البريدية أو الرسائل التي تطلب معلومات الحسابات الخاصة وأبرزها كلمات المرور والتعامل حصراً مع البوابات الرقمية المعتمدة والرسمية ومن خلال أرقام هواتف خدمة العملاء الرسمية والمسارعة بإبلاغ البنك حال تلقي رسائل احتيالية.

وأكدت المصارف في الدولة ضرورة تحديث كلمات المرور بصورة دورية وعدم الدخول على الحسابات المصرفية الخاصة من أجهزة مجهولة وتوخي الحذر في التعامل مع أجهزة الصراف أو عند ضياع البطاقات المصرفية أو شرائح الهاتف المحمول التي تمكن اللصوص من استخدام الرسائل الخاصة بالعميل للوصول إلى المعلومات الخاصة.

ووضع مرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية أحكاماً خاصة بحماية العملاء، ويحدد قواعد شاملة لتنظم سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية للعملاء واستخدامها على نحو ملائم، بالإضافة إلى تحقيق شمول مالي أوسع.

وأصدر «مصرف الإمارات الإسلامي»، لائحة تعليمات كاملة لحماية معلومات العملاء الخاصة تتضمن إجراءات الأمن وقواعد السلوك الخاصة التي تقدم أقصى درجات السرية بهدف الحفاظ على المعلومات الخاصة بالعميل.

أكدت التعليمات على تقليل وعدم القيام بفتح الرسائل المجهولة أو إعادة إرسالها أو الرد على رسائل البريد الإلكتروني العشوائية أبداً حيث يمكن أن تكون رسائل خدعة تستهدف معلومات حال الرد عليها.

وشدد البنك على ضرورة الحرص على تحديث برامج مكافحة الفيروسات بشكل دائم وطرح تساؤلات حول البرامج القابلة للتنفيذ التي يتم استلامها عن طريق البريد الإلكتروني، كونها وسيلة شائعة الاستخدام لتمرير الفيروسات.

راقب معاملاتك المصرفية

ونصح بمراقبة ومراجعة تأكيدات الطلبات وكشوفات بطاقات الائتمان والحساب المصرفي بمجرد استلامها للتأكد من دفع رسوم المعاملات التي أجريت فقط. في حال وجود أي اختلاف يجب الإبلاغ عنه فوراً.

وشدد على عدم الرد على أي رسالة تسأل العميل عن معلوماته الشخصية واتخاذ كل الاحتياطات تجاه أي شركة أو شخص يسأل عن كلمة المرور أو رمز التعريف الشخصي الخاص أو أي معلومات أخرى ذات حساسية فائقة.

وفيما يتعلق بإجراءات الأمن الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت يجب تجنّب وضع كلمات مرور سهلة التخمين مثل اسمك أو تاريخ ميلادك أو رقم/‏‏‏أرقام الهواتف الخاصة بك وغير ذلك واستخدم مزيجاً من الحروف العلوية والسفلية بالإضافة إلى الأرقام وعدم الكشف عن كلمة المرور الخاصة إلى أي شخص ولا تستخدم نفس كلمة المرور لمواقع أخرى وتغير كلمة المرور الخاصة بك بشكل دوري وعدم تدوينها.

تجنب الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من مقاهي الإنترنت أو المكتبات أو الأماكن العامة والتأكد دوماً من إغلاق النافذة بمجرد تسجيل الخروج من فترة استخدامك للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، حيث لن يطلب أياً من موظفي البنك من العميل الكشف عن كلمة المرور التي يستخدمها العميل للدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

جهاز الكمبيوتر الخاص

تؤكد التعليمات على ضرورة عدم مشاركة جهاز الكمبيوتر الخاص مع أي شخص آخر واستخدام كلمة مرور خاصة بجهاز الكمبيوتر الخاص لمنع الاستخدام غير المرخص للمعلومات والحذر من فتح رسائل البريد الإلكتروني من مصادر غير موثوق بها، وخاصة إذا كانت تحتوي على مرفقات وعدم الرد على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب معلومات شخصية قد تبدو أنها واردة من صديق أو شركة موثوقة، ولكنها في الواقع مصممة لخداعك من خلال الكشف عن معلومات شخصية حساسة.

ودعت لاستخدم برامج جدران الحماية الشخصية ومكافحة الفيروسات وتجنب تحميل برامج مثل شاشات التوقف وخلفيات سطح المكتب والألعاب وغيرها من البرامج القابلة للاستخدام من مواقع غامضة أو مجهولة الهوية. قد تحتوي هذه البرامج على فيروسات وتعطيل كافة الخدمات غير الضرورية التي تعمل على جهاز الكمبيوتر الخاص والتحقق دوماً من أن الموقع هو الموقع الحقيقي للبنك.

عدم ترك فترة استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت دون رقابة في أي وقت وقبل أن تبدأ باستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ينبغي التأكد من إغلاق جميع صفحات الإنترنت الأخرى التي كنت تستخدمها. في حال استخدامك للقناة المصرفية عبر الإنترنت، ننصح بعدم فتح أي متصفحات أخرى في نفس الوقت.

الإبلاغ عن حالات الاحتيال

تضمنت التعليمات عدداً من الإرشادات التي يمكنك اتباعها في حال الوقوع ضحية للاحتيال وهي ضرورة الاتصال بالبنك أو البنوك الخاصة بك أو الشركات المصدرة لبطاقة الائتمان فوراً لضمان القيام بحماية الحسابات من الاستخدام غير المرخص وإيقاف تعليمات الدفع المطبقة على الشيكات المفقودة وتغيير رموز التعريف الشخصي وكلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتأكد من أن تبين للبنك أو الشركة المصدرة جميع البطاقات و/‏‏‏أو الحسابات التي يحتمل أن تتأثر بذلك، ومن ضمنها بطاقة الصراف الآلي وبطاقات الائتمان الخاصة بك.

وأكدت ضرورة مراجعة جميع المعاملات الأخيرة التي تم إجراؤها على حساباتك المرتبطة بتلك البطاقات والتأكد من أن أحداً لم يطلب إجراء تغيير العنوان أو صفة الملكية أو رمز التعريف الشخصي أو تقدم بطلب الحصول على بطاقات جديدة أو شيكات ليتم إرسالها إلى عنوان آخر عند اللزوم والاحتفاظ بنسخة مكتوبة تبين التسلسل الزمني لكل ما حدث وما هي المفقودات والخطوات التي اتخذتها للإبلاغ عن الحادثة لمصادر مختلفة. تأكد من تسجيل التاريخ والوقت ورقم الهاتف واسم الشخص الذي تحدثت معه وأي رقم بلاغ أو مرجع وتعليمات أخرى.

توخي الحذر

قال رامي الدماطي الخبير الأمني لحلول المؤسسات لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بشركة «كاسبرسكي» إن الشركة شهدت تطور الهجمات المصرفية على مر السنين لتصبح أكثر التهديدات الإلكترونية ضرراً في القطاع المالي بالمنطقة، مشيراً إلى أن النسخ الجديدة من هذه الهجمات «تعززت وظائفها وتطورت قدرات الوصول التي تتمتع بها لاستهداف بيانات المستخدمين وبيانات اعتماد الدخول إلى حساباتهم المصرفية لتحقيق مكاسب مالية سريعة»، وأضاف: «تسرق هذه النسخ الجديدة بيانات اعتماد الدخول إلى الحسابات المصرفية للمستخدمين وتسطو على معاملاتهم المصرفية أثناء إجرائها عبر الإنترنت. لهذا السبب ندعو المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم الكشف عن الكثير من البيانات عن أنفسهم على الإنترنت، مع ضرورة تذكر أن أي معلومات يشاركون الآخرين فيها، مهما تكن سخيفة في ظنهم، قد يُساء استخدامها».

قال الدماطي إن شركة «كاسبرسكي» شهدت تطوراً كبيراً فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية على المؤسسات المالية والمصرفية لتصبح أكثر التهديدات الإلكترونية ضرراً في القطاع المالي بالمنطقة، مشيراً إلى أن النسخ الجديدة من هذه الهجمات وعمليات الاحتيال قد تعززت وظائفها وتطورت قدرات الوصول التي تتمتع بها لاستهداف بيانات المستخدمين وبيانات اعتماد الدخول إلى حساباتهم المصرفية لتحقيق مكاسب مالية سريعة.

وأضاف الدماطي:تسرق هذه النسخ الجديدة من الهجمات المصرفية بيانات اعتماد الدخول إلى الحسابات المصرفية للمستخدمين وتسطو على معاملاتهم المصرفية أثناء إجرائها عبر الإنترنت لهذا السبب ندعو المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم الكشف عن الكثير من البيانات عن أنفسهم على الإنترنت، مع ضرورة تذكر أن أي معلومات يشاركون الآخرين بها، مهما تكن سخيفة في ظنهم، قد يُساء استخدامها«.

ودعا رامي المستخدمين إلى استخدام حل أمني قوي ومحدّث، بصفته أمراً ضرورياً لجميع الأجهزة من أهمها: تجنُّب شراء أي شيء عبر الإنترنت من مواقع «ويب» قد تبدو خطرة أو مشتبه فيها وتجنب الضغط على روابط غير معروفة أو مشتبه فيها والتي قد تكون في رسائل البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، حتى من أشخاص معروفين، إلا إذا كنت مترقباً وصول هذه الرسائل.

وقال أحمد عودة، المدير العام لشركة «في إم وير» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: يشير 66 % من المستخدمين في المنطقة إلى خوفهم أو قلقهم إزاء حصول البنوك التي يتعاملون معها على معلومات شخصية تتعلق بتفاصيل حياتهم اليومية مثل عادات الشراء والطعام والسفر، حتى لو كان ذلك يصب في صالح المستخدمين ويدعم قدراتهم على إدارة أموالهم بشكل أفضل.

الدفع لحماية البيانات

وفقاً لتقرير «نورتون لايف لوك» للسلامة السيبرانية، إحدى شركات «سيمانتك»، واستناداً إلى استطلاع رأي عبر الإنترنت أجرته شركة «Harris Poll » شمل أكثر من ألف شخص، فإن 4 من كل 5 مستهلكين (83%) في دولة الإمارات أعربوا عن قلقهم إزاء اختراق خصوصية بياناتهم أكثر من أي وقت مضى. إلا أن معظم المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى أنهم يقبلون مخاطر معينة تتعرض لها خصوصيتهم، وذلك مقابل حصولهم على خدمات مريحة (57%)، وأنهم على استعداد لبيع أو الاستغناء عن معلومات خاصة بهم، مثل أماكن وجودهم (75%) وسجل البحث الخاص بهم عبر الإنترنت (77%)، للشركات، في مقابل ذلك كما أظهرت نتائج التقرير أنه مقارنة بمتوسط الاستهلاك العالمي، فإن المستخدمين في دولة الإمارات على استعداد إلى حد بعيد للدفع مقابل حماية بياناتهم الشخصية، أكثر من المستهلكين في أي دولة أخرى.

ووفقاً لنتائج التقرير، تحظى المؤسسات الحكومية بنسبة الثقة الأعلى من حيث إدارة وحماية المعلومات الشخصية والتي تصل إلى 64%، تليها مؤسسات الرعاية الصحية بنسبة 41% والخدمات المصرفية والمالية بنسبة 35%، في حين تعد شركات التجزئة ومقدمي خدمات التواصل الاجتماعي الأقل ثقة بنسبة 16% و14% على التوالي.

وقال ديفيد ريبيرو، رئيس قسم المبيعات والتسويق للمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في«سيمانتيك» :يرتبط أماننا الإلكتروني بالثقة، ويدرك معظم المستهلكين أن بياناتهم يتم التقاطها من مواقع الويب التي يزورونها ووسائل التواصل الاجتماعي التي يشتركون فيها والتطبيقات التي يستخدمونها، ويثقون في أن معلوماتهم يتم تأمينها بشكل صحيح.



2.5 مليون مستهلك تعرضوا لهجمات



تعرض أكثر من 2.5 مليون مستهلك في الإمارات أي ما يعادل 54% من إجمالي سكان الإمارات البالغين، خلال العام الماضي وحده، لواحدة أو أكثر من الجرائم الإلكترونية وقال 59% من هؤلاء إنهم عانوا من خسارة مالية على الأقل في حين أن التقرير وجد أنه تم الاستيلاء على 1568 درهماً في المتوسط، ليصل العدد الإجمالي إلى حوالى 4 مليارات درهم في 12 شهراً فقط

Advertisements



11.4 ساعة لحل المشكلة



وقضى ضحايا الهجمات السيبرانية حوالى 11.4 ساعة لحل المشكلة، وقضى واحد من كل ثلاثة (36%)، أكثر من أسبوع لحلها بالكامل. ويتوقع 67% من المستهلكين أن يتعرضوا للجرائم الإلكترونية في الأشهر أل 12 المقبلة.



ممارسات مساعدة في الحماية



الاحتيال عبر التلفون



الاحتيال التليفوني مشابه للتصيد الإلكتروني، غير أنه يتم عبر استخدام الهاتف المتحرك، فمثلاً، تقوم آلة التسجيل بإعلامك أن حسابك المصرفي قد تعرض لنشاط غير اعتيادي، وأنه يتوجب عليك الاتصال برقم معين على الفور، وعند طلب الرقم، يطلب منك إدخال معلومات الحساب الخاص بك باستخدام لوحة المفاتيح.



..وعبر الإنترنت



يعد الاحتيال الإلكتروني محاولة الوصول إلى المعلومات الشخصية والمالية عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال تظاهر الفاعل بأنه شخص جدير بالثقة، ويتم ذلك من خلال الرسائل الإلكترونية التي تبدو وكأنها مرسلة من البنك الذي تتعامل معه، وتحتوي على روابط تطلب منك «التحقق من حسابك»، أو «تأكيد معلومات الفواتير الخاصة بك». فإذا قمت بالكشف عن كلمة السر الخاصة بك، فإن الفاعل سيتمكن من الوصول إلى حسابك واستخدامه.



البرمجية الماكرة



هي الفيروسات والبرمجيات التي تم تصميمها من قبل المحتالين بهدف الوصول إلى حساباتك المصرفية عبر الإنترنت وعند القيام بتسجيل الدخول، إذا ظهرت لك رسالة تقول «إننا بصدد التحقق من إعدادات الأمان الخاصة بك؛ يمكن أن تستغرق كل خطوة مدة تصل إلى 10 دقائق»، فما عليك سوى الإسراع بإغلاق المتصفح على الفور، كما يرجى استخدام برنامج حديث لمكافحة الفيروسات وأنظمة التجسس لتوفير حماية موثوق بها جنباً إلى جنب مع جدار ناري شخصي.



الرسائل المريبة

إذا تلقيت رسالة إلكترونية، أو مكالمة هاتفية مريبة، أو أي نشاط غير اعتيادي، وأنت تتابع حساباتك المصرفية عبر الإنترنت، أو إذا تلقيت رسائل نصية قصيرة تعود إلى مستفيد مجهول الهوية، فلا تتردد في الإبلاغ الفوري عن ذلك.

* لا تفتح أي رسالة بريد إلكتروني مشكوك فيها: يرسل مجرمو الإنترنت رسائل بريد إلكتروني مزيفة أو نصوص قد تبدو غير ضارة. إلا أن هذه الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني هذه أو النصوص تحتوي على برمجيات ربما ينتج عنها تنزيل برامج ضارة وبرامج تجسس إلى جهازك. وقد يكون البرنامج قادراً على البحث العميق داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بحثاً عن معلومات شخصية، والتي يجري إرسالها بعد ذلك إلى كمبيوتر بعيد، حيث يمكن للمهاجم بيع المعلومات على الويب المظلم أو استخدام المعلومات لارتكاب سرقة الهوية.

* عزز تواجدك على الإنترنت: اقرأ البنود والشروط بعناية قبل فتح حساب أو تنزيل تطبيق، ويشمل ذلك حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. وتأكد من تعيين إعدادات الخصوصية والأمان على خدمات الويب والأجهزة بحسب تفضيلاتك لمشاركة المعلومات الخاصة بك.

* استخدم ميزة التحقق بخطوتين: شغِّل التحقق من خطوتين أو المصادقة متعددة العوامل أينما أتيحت، للمساعدة في منع الوصول غير المصرح به إلى حساباتك عبر الإنترنت. واختر دائماً كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها على أجهزتك وخدماتك وشبكات «Wi-Fi».



استبدال بطاقة الـ «SIM»

حذر «مصرف الإمارات الإسلامي» من طريقة الاحتيال الجديدة المعروفة ب «استبدال بطاقة ال SIM» والتي سيقوم فيها المحتالون بالطلب من مزوّد خدمة الاتصالات بإصدار بطاقات «SIM» كنسخة عن الأصلية ومن خلال الدخول إلى بطاقة ال «SIM» المنسوخة سيمكنهم الحصول على إشعارات الرسائل النصية القصيرة والاستفادة من ميزة كلمة السر لمرّة واحدة (OTP) والتي يتمّ إرسالها إلى رقم الهاتف المتحرّك المسجّل، ما سيخولهم إجراء المعاملات الاحتيالية. ويعتبر استبدال بطاقة ال«SIM» تهديداً عندما تصل رسالة «بطاقة SIM غير مسجلة» إلى هاتفك المتحرّك.

وعند الشك في أن بطاقة «SIM» الخاصة بك تعرّضت للاستبدال، يجب الاتّصال بشركة الاتصالات التي تتعامل معها وطلب إيقاف تفعيل بطاقة «SIM» الخاصة بك مباشرة مع التأكيد على ضرورة الانتباه للمعاملات المالية أثناء السفر.



أمن الصراف الآلي



1. طرق يمكن من خلالها الحماية عند استخدام بطاقة الصراف الآلي الخاصة ومن أهمها:

2. لا تفصح عن رمز التعريف الشخصي لأي شخص.

3.لا تكتب رمز التعريف الشخصي أو كلمة المرور على بطاقة الصراف الآلي أو بطاقة الائتمان احفظ رمز التعريف الشخصي وكلمة المرور في ذاكرتك.

4. لا تستخدم جهاز الصراف الآلي الذي تكون فيه الشاشة خالية من أي تعليمات.

5. لا تستخدم القوة في إدخال البطاقة في المكان المخصص لها.

6. عليك بتغطية المكان المخصص لإدخال البطاقة وذلك حتى لا يتمكن أحد من سحبها أو الاستيلاء عليها.

7. قف بالقرب من جهاز الصراف الآلي واستخدم جسمك ويدك كغطاء حماية، لضمان عدم تمكن أي شخص من التعرف على رمز التعريف الشخصي الخاص بك أثناء قيامك بإدخاله على لوحة مفاتيح الجهاز.

8. لا تقم بإدخال البطاقة حتى يطلب منك الجهاز ذلك عن طريق الشاشة.

9. لا تقم بإدخال رمز التعريف الشخصي الخاص بك حتى يطلب منك الجهاز ذلك.

10 تجنب عملية السحب النقدي في وقت متأخر من الليل أو عندما تكون وحيداً.

11. قم بمغادرة جهاز الصراف الآلي فورا في حالة شعورك بعدم الأمان أو إذا ساورك الشك في شخص موجود في الجوار.

12. لا تقبل المساعدة من أشخاص غرباء خلال استخدامك لجهاز الصراف الآلي، واحذر من الغرباء الذين يطلبون مساعدتك. في حين انشغالك مع أحدهم قد يغافلك الآخر بسرقة بطاقتك وأموالك.

13. لا تقم بعد النقود أمام جهاز الصراف الآلي.

14. عندما يتم حجز بطاقتك في جهاز الصراف الآلي، ينبغي عليك إلغاء العملية فوراً.

15. لا تدع أي شخص آخر يقوم بالاتصال بالرقم المجاني نيابة عنك، إذ من الممكن له أن يوهمك بأن بطاقتك قد تم إيقافها.

16. تأكد دائما من أنك قمت باستلام بطاقتك من الجهاز بعد إتمام المعاملة.

17. كن على علم بحدود السحب اليومية المتاحة لجميع بطاقاتك وحاول تخفيض تلك الحدود إذا لزم الأمر.

18. عند استخدام بطاقاتك على أجهزة الصراف الآلي، تنبه إلى عدم وجود أجهزة إضافية ملصقة على فتحة قارئ معلومات البطاقة أو لوحة المفاتيح، وتأكد أيضاً من عدم وجود شخص ما يرى رمز التعريف الشخصي الخاص بك أثناء إدخاله باستخدام لوحة مفاتيح الجهاز.

19. في حالات فقدان أو سرقة الشيكات أو بطاقات الصراف الآلي أو بطاقات الائتمان قم بالإبلاغ فوراً عن مثل تلك الحالات بمجرد اكتشافك لها.