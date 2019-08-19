«دبي الإسلامي» الأنشط بـ 18 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.04% إلى 2797 نقطة، بتداولات ب 88,3 مليون درهم، حيث شهد التداول ارتفاع 17 شركة وهبوط 12 وثبات أسعار 5.

من أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها: «دبي الوطنية للتأمين» بإغلاق 4.35 درهم بنسبة تغير بلغت 6.1%، ثم «إعمار للتطوير» بإغلاق 4.28 درهم بنسبة 3.63، ثم «دار التكافل» بإغلاق 0.600 درهم بنسبة 2.74%، ثم «أرابتك القابضة» بإغلاق 1.67 درهم بنسبة 2.45%، ثم «آن ديجيتال» بإغلاق 0.226 درهم بنسبة 2.26%.

بينما كانت أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها، «الإثمار» بإغلاق 0.260 درهم بنسبة تغير بلغت 7.14%، ثم «اكتتاب» بإغلاق 0.197 درهم بنسبة 3.9%، ثم «السلام» بإغلاق 0.515 درهم بنسبة 2.46%، ثم «المدينة للتمويل» بإغلاق 0.239 درهم بنسبة 2.45%، ثم «المصرف الخليجي التجاري» بإغلاق 0.531 درهم بنسبة 1.85%.

وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول فقد حقق «دبي الإسلامي» تداولات بقيمة 18,1 مليون درهم ثم «إعمار العقارية» 12,35 مليون درهم ثم «جي اف اتش» 11,4 مليون درهم ثم «دبي الوطنية للتأمين» 11 مليون درهم ثم «إعمار مولز» 6 ملايين درهم.