شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد».. الأولى إقليمياً في مواعيد الرحلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نالت الاتحاد للطيران المركز الاول على مستوى الشرق الاوسط من حيث دقة مواعيد الرحلات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري حيث بلغ معدل وصول الرحلات في الموعد نسبة 83.5%. وأظهرت الأرقام والإحصائيات الجديدة الصادرة عن مؤسسة «OAG» المتخصصة في بيانات ومعلومات الطيران أن الاتحاد للطيران هي شركة الطيران الوحيدة على صعيد منطقة الشرق الأوسط التي زاد متوسط دقة المواعيد على نسبة 80% خلال تلك الفترة.
كما أظهرت البيانات أن الاتحاد للطيران جاءت في المرتبة 24 من حيث دقة مواعيد الرحلات على المستوى العالمي خلال يوليو، وهو الشهر الذي يشهد ذروة السفر خلال الصيف.(وام)
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