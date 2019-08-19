20 شركة في برنامج المشاريع الناشئة الإماراتية الإفريقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي، عن أسماء ثمانية موجهين من أصحاب الخبرة وقادة الأعمال الذين سيشرفون على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية الإفريقية، والذي سيقام على هامش الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال الذي ستنظمه غرفة دبي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر القادم تحت شعار «إفريقيا الغد، نماء المستقبل».

ضمت قائمة المدربين والموجهين 4 شخصيات مرموقة ومعروفة في مجال المشاريع الناشئة في دبي و4 شخصيات إفريقيّة متخصصة بمجال المشاريع الناشئة، حيث ستشرف هذه الشخصيات المختارة والمتخصصة في مجالها على توجيه وتدريب الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج. وتم اختيار الموجهين والمدربين على التدريب التوجيهي استناداً إلى خبراتهم وتاريخهم المهني الحافل بالنجاح في تأسيس شركات ناشئة وقيادتها نحو الازدهار، حيث سيشرف الموجهون من دولة الإمارات، على الشركات الإفريقية الخمس التي تأهلت للبرنامج، في حين سيشرف الموجهون من القارة السمراء على الشركات الناشئة العاملة في دولة الإمارات والتي تأهلت للمشاركة بالبرنامج.

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة ثلاثة أشهر وصولاً إلى تاريخ انعقاد الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال في 18-19 نوفمبر المقبل، حيث سيوفر البرنامج للشركات ال 10 الناشئة من الإمارات وإفريقيا فوائد عديدة تتخطى التوجيه والإرشاد لتشمل الحصول على مزايا وخدمات مبادرة «دبي للمشاريع الناشئة» التابعة لغرفة دبي، بالإضافة إلى فرصة للتحدث خلال المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال واستعراض أفكارهم ومنتجاتهم، الأمر الذي يتيح لهم فرصة لإجراء حوارات ونقاشات واجتماعات مع مستثمرين ومتعاملين.

وكانت قد اختتمت المرحلة الأولى من البرنامج بتنظيم مسابقة «غرفة دبي للمشاريع الناشئة الإماراتية الإفريقية» على هامش قمة التقنية الإفريقية التي انعقدت في فبراير الماضي في العاصمة الرواندية كيجالي، والتي شارك فيها 10 شركات ناشئة إماراتية و10 شركات ناشئة إفريقية، حيث تنافس المشاركون ضمن فرق تنافسية على تطوير أفكار إبداعية مبتكرة حول الأسس المتينة للبرنامج التدريبي والتوجيهي، واستعرضوا التحديات التي تعيق توسعهم ونموهم كمشاريع ناشئة عابرة للحدود، وحددوا الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لنمو وتطور كل شركة ناشئة في أسواقها والأسواق الأخرى.

وضمت لائحة المشرفين والمدربين من دولة الإمارات والذين سيشرفون على تدريب وتوجيه الشركات الناشئة الإفريقية كل من كريس توماس، المدير التنفيذي المشترك والشريك المؤسس لشركة «يوريكا»، وسينثيا كوربي، رائدة صناعة البناء في الشرق الأوسط في ديلويت، ونادر أميري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة el grocer، المنصة الخاصة بتوصيل سلع البقالة، ونسيب بويري الرئيس التنفيذي لشركة وندرمان مينا «Wunderman MENA».

وضمت لائحة المدربين من إفريقيا والذين سيدربون الشركات العاملة في الإمارات التي تأهلت للمشاركة في البرنامج التدريبي، كلاً من كريس فولايان، المؤسس والرئيس التنفيذي ل «مول إفريقيا»، واجوسا أومويجي، المؤسس والعضو المنتدب في شركة «ايكو في سي»، وجوناثان بيرمان، الرئيس التنفيذي في «جيه إي بيرمان أسوشياتس» وأبيوجي إيانولوا الذي يشغل منصب العضو المنتدب في «ستريت كابيتال».