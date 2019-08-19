جولات ميدانية لـ «أراضي عجمان» لتقييم المباني العقارية بدءاً من سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

يعمل فريق عمل مشروع التصنيف العقاري على التجهيز لمرحلة الجولات الميدانية، لتقييم المكاتب والمباني العقارية، وذلك ضمن خطة عمل المشروع الذي تم إطلاقه مؤخراً بمتابعة خاصة من رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، إذ يعتبر المشروع الأول من نوعه على مستوى العالم، الذي يُعنى بتصنيف مكاتب ومباني إمارة عجمان ضمن معايير صُممت وفق أعلى المواصفات العالمية بهذا الخصوص. وستبدأ مرحلة التقييم الميداني مع بداية شهر سبتمبر وتستمر لغاية شهر ديسمبر 2019. وتدعو دائرة الأراضي والتنظيم العقاري جميع العاملين في السوق العقاري بالإمارة، إلى تكثيف تعاونهم مع المقيمين، والالتزام باللوائح والتشريعات، وأكدت الدائرة أن المكاتب العقارية التي لم تجدد شهادة قيدها في الدائرة غير مشموله في نطاق التقييم العقاري، وذلك سعياً منها في تحقيق أهدافها المنشودة.