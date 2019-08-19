12 ساعة.. متوسط عمل مكيفات الهواء في الإمارات

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في إطار نهجها الراسخ وجهودها الحثيثة لتحسين أداء أنظمة تبريد المناطق وجعلها أكثر تكاملاً وكفاءة، وتقليل استهلاك الطاقة، ودعم الانتقال السريع نحو «اقتصاد أخضر»، ساهمت الحملات الصيفية التي أطلقتها مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إلى خفض قيمة فواتير تبريد المناطق والتقليل من استهلاك الطاقة، إضافةً إلى التصدي لظاهرة التغير المناخي.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، نهدف من الحملات المستمرة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتجنب الهدر، وتقليل التكاليف؛ حيث أظهر استطلاع حديث أن 62% من سكان الإمارات يتركون مكيفات الهواء تعمل في المنزل عند ذهابهم للعمل خلال أيام الصيف؛ ما يشير إلى أن المكيفات تعمل في شقق فارغة لمدة 11.7 ساعة في المتوسط أسبوعياً، وهو ما دعا إمباور إلى ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المتعاملين حول ترشيد استهلاك الطاقة للمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وذلك من خلال إعادة ضبط مكيف الهواء في حال عدم التواجد في المنزل إلى درجة أعلى من 24 درجة مئوية حيث يساهم ذلك في خفض مستوى الرطوبة داخل المنازل.

وأوضح ابن شعفار، أنه خلال حملاتها المستمرة ساهمت إمباور في تحقيق وفورات من الطاقة الكهربائية حتى نهاية 2018، وصلت إلى 1160 ميجاوات من الكهرباء، فيما بلغت القيمة الإجمالية لتوفير المؤسسة من الطاقة الكهربائية 3 مليارات درهم حتى نهاية العام نفسه، مؤكداً أن حملات إمباور المستمرة تسهم في خلق بيئة آمنة للأجيال القادمة.