شكرا لقرائتكم خبر عن 15 شركة تحصل على الخام النيجيري مقابل الوقود والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في نيجيريا، بأن 15 شركة فازت بمناقصة للحصول على النفط الخام مقابل توفير الوقود الذي يتم استيراده من الخارج.

ومن بين هذه الشركات «بي.بي أويل إنترناشيونال» و«مجموعة فيتول» و«توتال». وأوضحت أن الشركات ستحصل على النفط الخام وستقوم في المقابل بنقل منتجات بترولية تعادل قيمة النفط الخام للمؤسسة.(د ب أ)

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