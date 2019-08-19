هيئة مطار الشارقة تمنح «بروفانتاج» إدارة الإعلانات التجارية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” وقعت هيئة مطار الشارقة الدولي اتفاقية مع مجموعة «بروفانتاج ميديا» لتشغيل إدارة المساحات الإعلانية في مطار الشارقة لمدة 8 سنوات.

وقع الاتفاقية علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة، فيما وقع عن شركة «بروفانتاج ميديا»، جاك دو بريز، المؤسس والرئيس التنفيذي، بحضور كبار المديرين والمسؤولين.

وتتيح الاتفاقية التي تأتي في إطار جهود هيئة مطار الشارقة الدولي لتعزيز الإيرادات التجارية من خلال الاستفادة من المساحات الإعلانية عبر استخدام أحدث تقنيات الحلول الرقمية.

وقال علي المدفع: إن منح شركة «بروفانتاج ميديا» حقوق إدارة الإعلانات في المطار سيسهم في تعزيز جهود الهيئة فيما يتعلّق بالتسويق والإعلان من خلال استخدام أساليب جديدة مبتكرة تتناسب مع مكانة وأهمية المطار.

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