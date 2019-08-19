شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري: والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين انتهـاء مهلـة التراخيــص المؤقتـة للشركات الأمريكية التي تتعاون مــع «هواوي» الثلاثاء 8:30تقرير الصناعــات - الاحتياطــي الفيدرالي بفيلاديلفيا

6:00 م كلمة راندال كوارلس نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء Advertisements 10:00 بيانات مبيعات المنازل القائمة الخميس 8:30 تقرير المطالبات الأولية

9:45 تقرير الصناعات الأوّلي PMI الجمعة 10:00 كلمة جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي بمؤتمر هول ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة

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