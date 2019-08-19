تمديد فعاليات «عالم مدهش» أسبوعاً إضافياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تقترب مهمة عالم مدهش المتمثلة بنشر الفرحة والبسمة على وجوه الجميع خلال فترة الصيف في دبي من نهايتها. ويمكن للعائلات والأحبة الصغار الذين لم يزوروا هذه الوجهة المميزة بعد، اغتنام فرصة تمديد فعالياتها لأسبوع إضافي، ليختبروا ما يحتضنه من مغامرات مشوقة وتجارب ترفيهية في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك قبل أن يختتم فعالياته في 24 أغسطس الجاري مودعاً زواره على أمل لقائهم في العام القادم مع عروض جديدة حافلة بالمرح والسعادة.

ويشكل عالم مدهش وجهة مثالية للأطفال من مختلف الأعمار، إذ يحتضن أكثر من 100 لعبة. كما يخصّ العائلات بتجارب جديدة ومشوقة تتيح لهم استعادة ذكرياتهم الممتعة مع الألعاب الإلكترونية. وترتقي الوجهة الترفيهية بالمرح إلى آفاق جديدة مع تشكيلة واسعة من العروض، بدءاً من الألعاب الإلكترونية التي تعود إلى سبعينات وثمانينات القرن الماضي مثل «باك مان» و«دونكي كونج» و«سبيس إنفيدرز» وصولاً إلى سيارات التصادم ولعبة الأكواب. وسيسافر الزوار الأكبر سناً في رحلة عبر الزمن تعيدهم إلى أيام الطفولة التي أمضوها بين هذه الألعاب ويصطحبون أطفالهم فيها للمرة الأولى. ويقدم عالم مدهش عروضاً مجزية مع باقةٍ مخصصة لأيام الأسبوع وأخرى لعطلة نهاية الأسبوع، أو يمكن الاستفادة من رصيدٍ إضافي لحاملي بطاقة برنامج «إسعاد». ويمكن لزوار عالم مدهش بين الخميس والسبت، الاستمتاع بذات الألعاب التي تتيحها باقة أيام الأسبوع من الساعة 12:00 إلى 2:00 ظهراً يوم الخميس ومن الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 1:00 ظهراً من الجمعة إلى السبت.