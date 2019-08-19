شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دول تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية.. تعرف عليها × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت 5 دول بالعالم على ثلث الصادرات المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى، حيث تعد تلك الدول أكبر 5 دول تستورد من مصر.

وبحسب أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن جهاز الإحصاء للفترة من يناير – أبريل 2019، ننشر أهم 7 معلومات عن أكبر 5 دول تستورد من مصر وأهم السلع والمنتجات المصدرة إليها.

1- تتمثل أكبر 5 دول تصدر مصر إليها فى: "السعودية، أمريكا، إيطاليا، إسبانيا، تركيا".

3- شكلت الصادرات لتلك الدول 30.3% من إجمالى صادرات مصر فى الفترة المذكورة من 2019.

5- ارتفعت صادرات مصر لتلك الدول خلال الفترة المشار إليها من 2019، مقارنة بمثيلتها من 2018، بنسبة 3.1%.

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7- القطن والوقود والملابس والبلاستيك والأسمدة والفواكه، أهم السلع التى تستوردها الدول الخمس من مصر.

يذكر أن إجمالى الصادرات المصرية خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالى، بلغ نحو 10 مليارات دولار، فيما بلغت القيم التصديرية لأكبر 5 دول تستورد من مصر "المذكورة عاليا"..

- 704.1 مليون دولار صادرات مصرية لأمريكا خلال الفترة من يناير- أبريل 2019.

- 601.3 مليون دولار صادرات مصرية للسعودية خلال الفترة من يناير- أبريل 2019.

- 468.1 مليون دولار صادرات مصرية لإسبانيا خلال الفترة من يناير- أبريل 2019.