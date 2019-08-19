شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم كامل وزهير جرانة يشاركون بعزاء رجل الأعمال حسين سالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد كبير فى عزاء رجل الأعمال حسين سالم، مساء اليوم الأحد، بصالة المناسبات بمسجد الشيخ زايد، وسط تواجد أمنى لتنظيم دخول المشاركين وتأمين الشخصيات العامة.
وكان بين المشاركين بالعزاء رجل الأعمال إبراهيم كامل، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق.
يذكر أن سالم توفي فجر يوم الثلاثاء الماضي في إسبانيا بعد تدهور حالته الصحية، ودُفن بمقابر العائلة هناك، بناءً على وصيته؛ ليكون بجوار حفيده، وفقا لما ذكره ابنه خالد سالم.
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