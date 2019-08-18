شكرا لقرائتكم أسهم البحرين تخسر 33 مليون دينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 6 ساعات في 18 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 18 أغسطس 2019 / 18:38

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الأحد) على تراجع يضاف الى تراجعه الخميس الماضي، وبلغت خسارة المؤشر اليوم 0.31 في المئة تعادل 4.77 نقطة، هبوطاً الى 1530.43 نقطة في مقابل 1535.20 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 14.45 في المئة، بينما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي 0.18 في المئة تعادل 1.36 نقطة الى 751.58 مقابل 750.22 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الإسلامي منذ مطلع 2019 الى 8.69 في المئة.



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وحققت بورصة البحرين ارتفاعاً في كمية الأوراق المالية المتداولة الى 3.3 مليون سهم في مقابل 2.5 مليون اليوم السابق بنسبة 32 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 611 ألف دينار في مقابل 309 آلاف اليوم السابق بنسبة 98 في المئة، وتراجع عدد الصفقات المنفذة الى 66 صفقة بتراجع 14 في المئة.

وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.62 بليون دينار بخسارة 33 مليون نسبتها 0.34 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 18 شركة، ارتفعت 5 شركات، وهبطت 3 شركات أخرى، واستقرت 10 شركات عند المقارنة بأسعارها الخميس الماضي.

وتصدّر قطاع المصارف البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 211 ألف دينار بحريني، شكلت 35 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.41 مليون سهم، نفذت من خلال 23 صفقة.

وحقق سهم الأهلي المتحد أكبر قيمة متداولة بين الأسهم بلغت 109 آلاف دينار، نسبتها 18 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 315 ألف سهم، تلاه سهم بتلكو بسيولة 106 آلاف دينار نسبتها 17.3 في المئة من تداول 275 ألف سهم.