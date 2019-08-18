شكرا لقرائتكم "اإيكيا" تستثمر تطبيق مايكروسوفت "داينامكس 365" لتطوير خدمة عملائها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 10 ساعات في 18 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 18 أغسطس 2019 / 15:15

الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 أغسطس 2019 : وقعت شركة مايكروسوفت العربية في مدينة الرياض مؤخرًا، اتفاقية مع شركة غسان أحمد السليمان المحدودة لتجارة الأثاث، صاحبة الامتياز الحصري لـ "اإيكيا" بالسعودية والبحرين، بهدف تطوير خدمة العملاء لديها وتعزيز علامتها التجارية، لزيادة ارتباط عملائها بالشركة من خلال تقديم خدمة عملاء أسرع وأكثر تخصّصاً.



ومن المقرر أن تستفيد "اإيكيا" من أحد أهم تطبيقات الأعمال الذكية لشركة مايكروسوفت "Dynamics 365"، والذي يعزز من زيادة إنتاجية الموظفين بحصولهم على رؤية متكاملة حول العملاء وتطبيق الإجراءات العملية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى إنشاء مشاركة شاملة تدعم تقديم تجارب للعملاء أكثر تخصصاً.

تحسين ثقة العملاء

وأشار نائب الرئيس للعمليات والتسويق بـ شركة مايكروسوفت العربية، ريان زاهد إلى أن تطبيق Dynamics 365 يعد من الأنظمة المتميزة في إدارة العلاقة مع العملاء، وهو ما يعزز رؤية مايكروسوفت في الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة للقوى البشرية ولا تستبدلهم، الأمر الذي يختصر وقتهخ الوقت والجهد والمال على مختلف مستوى مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

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مضيفًا أن "التطبيق سيسهم في تحسين ثقة العملاء بالشركات عبر اختصار الوقت اللازم لحل مشكلاتهم بنسبة تصل إلى 40%، بالإضافة إلى الإسهام في خفض التكلفة التشغيلية وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة مسبقًا".

وأكد زاهد في سياق حديثة أن Dynamics 365 يدعم تطلعات الشركات للانتقال إلى التطبيقات السحابية والتحول الرقمي عبر تحسين عملياتها، و تعزيز احتياجات عملائها بشكل دقيق بالاستفادة من جميع المعلومات التي تم الحصول جمعها، ومساعدتها في الحصول على رؤية متكاملة لعملائها وتمكين موظفيها من تطوير خدماتهم بالشكل المطلوب، وتسريع عمليات تحول الشركات إلى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر.

الحلول المبتكرة

و Dynamics 365 هو مجموعة من البرامج المتخصصة في إدارة وتخطيط موارد الشركات من النواحي المالية، والإدارية، والمشتريات والمبيعات، وإدارة المخازن والتصنيع، وإدارة المشاريع وغيرها من العمليات الاستراتيجية المتقدمة التي تتبناها الشركات.

ويقدم التطبيق حلول مبتكرة لممثلي خدمة العملاء من خلال حصولهم على رؤية متكاملة لاحتياجات العملاء، و معالجة مشكلاتهم تقنيًا مع زيادة كفاءات العمليات، وتوفير الوقت المبذول من ممثل الخدمة المهدر في الإجابة على استفسارات العملاء الشائعة والتركيز على حل مشكلاتهم الأكثر تعقيدًا، كالاستجابة الفورية للاستفسارات العامة، وتنشيط عمليات البيع، واتخاذ القرارات السلسة والفورية بعد عمليات البيع في الحالات المعقدة دون الحاجة للتنقّل بين أنظمة معزولة متعددة للعثور على المعلومات المطلوبة الخاصة بالعملاء، ويمكن الاستفادة من التطبيق في مجالات المبيعات و التسويق، والتمويل والتشغيل.