شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاتصالات: قد نفرض غرامات على الشركات المخالفة لمعايير الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن الجهاز قد يفرض غرامات على شركات المحمول المخالفة لمعايير الخدمة بالتقرير الذى سيصدر فى سبتمبر المقبل، إلا أنه أكد أن الغرامات ليست هدفا للجهاز بقدر تحسين الخدمة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، استمرار قياسات جودة الخدمة بجميع مناطق الجمهورية.

ويصل حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 93 مليونا، وفقا لآخر تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووصل حجم الخطوط المستخدمة بسوق الاتصالات إلى 93.68 مليون بزيادة 250 ألف خط، وارتفع عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول إلى 36.41 مليون.