شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 18-8-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 18-8-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 757.805 مليار جنيه.

إيقاف تداول 11 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مصر للفنادق، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، ليسيكو مصر، بنك التعمير والاسكان، سيدى كرير للبتروكيماويات، المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، مصر لصناعة الكيماويات، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، بنك قطر الوطنى الأهلى، الاستثمار العقارى العربى-اليكو.

البورصة تربح 5.3 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 757.805 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 183 مليون ورقة مالية بقيمة 507 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.3 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.87% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.58%، والعرب على 6.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.59% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.40%.

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ومالت صافى تعاملات الأفراد المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.2 مليون جنيه، 45.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.1 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 26.8 مليون جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 14399 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2134 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 17687 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 542 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1427 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليغلق عند عند مستوى 458 نقطة ، وارتفعت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 34 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وقالت شركة ابن سينا فارما، إنها صرفت نحو 190.4 مليون جنيه من متحصلات الاكتتاب فى زيادة رأس المال حتى نهاية يونيو الماضى، والبالغة 290 مليون جنيه تم قيدها فى 24 أبريل 2018.

وأوضحت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنها أنفقت نحو 174 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى تنقسم على 97.9 مليون جنيه لإنشاء الفروع الجديدة حيث تم افتتاح 3 مواقع تشغيلية خلال النصف الأول من 2019، إنفاق 38.7 مليون جنيه لتحديث وصيانة بعض الفروع ورفع كفائتها عن طريق إضافة أنظمة متطورة لمكافحة الحريق وقياس والتحكم فى درجات الحرارة والتكييفات المركزية

كما أنفقت 14.7 مليون جنيه فى مشروعات متعلقة بتحديث البنية التكنولوجية، 18.8 مليون جنيه لشراء عدد من سيارات التوزيع، 3.9 مليون جنيه فى أعمال متعلقة بالمركز الرئيسى الجديد ، مضيفة أن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب 99.6 مليون جنيه.