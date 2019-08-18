شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض التبادل التجارى بين دول الاتحاد الأوروبى والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الأوروبى (يوروستات) ، انخفاض التبادل التجارى بين دول الاتحاد الأوروبى الـ28 والكويت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى مقارنة بعام 2018.

وذكرت البيانات الصادرة عن يوروستات أن إجمالى واردات الاتحاد الأوروبى من الكويت بلغ 42،1 مليار يورو (57،1 مليار دولار ) فى الفترة من يناير إلى يونيو 2018 فى حين بلغت قيمتها 25،1 مليار يورو (38،1 مليار دولار) لذات الفترة من العام الحالى.

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ولفت التقرير ، إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 بلغ إجمالى واردات منطقة اليورو من الكويت 4،735 مليون يورو (4،815 مليار دولار) ، فى حين بلغ إجمالى صادرات منطقة اليورو إلى الكويت فى الأشهر الستة الأولى من عام 2018 بحسب البيانات ما قيمته 7،2 مليار يورو (9،2 مليار دولار) بينما بلغ إجمالى صادراتها فى ذات الفترة من العام الحالى 1،2 مليار يورو (3،2 مليار دولار).

ويمثل كل من الوقود المعدنى ومواد التشحيم والمواد ذات الصلة الجزء الأكبر من واردات الاتحاد الأوروبى من الكويت فيما تعتبر الآلات ومعدات النقل والمواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة ومعدات النقل أهم عناصر تصدير الاتحاد إلى الكويت.