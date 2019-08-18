سوق الأسهم ينهي تداولات بعد العيد على انخفاض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية أولى الجلسات بعد إجازة عيد الأضحى على انخفاض 22.82 نقطة، تمثل نسبة 0.27% ، ليغلق عند 8527.41 نقطة.
وبلغت السيولة في السوق 1.99 مليار ريال، وجاءت من تداول 95 مليون سهم، من خلال تنفيذ 84.3 ألف صفقة، وحققت 81 شركة ارتفاعا، فيما تراجعت 92 شركة. واستأنفت السوق أمس التداولات بعد إجازة العيد التي دامت نحو أسبوع.
وشهدت التداولات ارتفاع 11 قطاعا من قطاعات السوق الـ 21، تصدرها قطاعا المرافق العامة والتطبيقات وخدمات التقنية 2.3%، فيما تراجعت القطاعات الـ 10 المتبقية، تصدرتها الرعاية الصحية 0.9%، والاستثمار والتمويل والبنوك 0.7%.
وكانت أكبر الشركات الرابحة مجموعة السريع 10%، والإعادة السعودية 9.2%، وساسكو 6.4%، وأبومعطي 6%، وسايكو 5.5%، وإميانتيت 5.2%. فيما كانت رعاية 3.8%، وبحر العرب 3%، والبنك العربي 2.3%، وريدان واسمنت الشرقية 1.9%، وأسلاك وفتيحي 1.7%، هي أكبر الشركات المتراجعة.
من جهة أخرى أنهى مؤشر السوق الموازية «نمو» جلسة أمس على ارتفاع طفيف بلغ 5.18 نقاط، بنسبة 0.12%، عند 4205.69، وبلغت السيولة في «نمو» 666.8 ألف ريال، وجاءت عن طريق تداول 41.8 ألف سهم، من خلال تنفيذ 120 صفقة.
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