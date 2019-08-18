السعودية تملك 2.7% من سندات الخزانة الأمريكية في يونيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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للشهر الخامس على التوالي خلال العام الحال 2019، واصلت السعودية زيادة حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى 179.6 مليار دولار في يونيو 2019. وتبلغ حصة المملكة من سندات الخزانة في يونيو نحو 2.7% من إجمالي ما يملكه الأجانب من السندات الأمريكية، والبالغ 6636.3 مليار دولار.

ووفق التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية أمس، زادت المملكة حيازتها من سندات الخزانة في يونيو بمقدار 600 مليون دولار مقارنة بشهر مايو.

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وحافظت السعودية على المركز 11 عالميا ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية خلال يونيو 2019 للشهر الخامس على التوالي.

وتصدرت اليابان كبار مالكي السندات الأمريكية بنهاية يونيو 2019، بقيمة 1122.9 مليار دولار، تلتها الصين بقيمة 1112.5 مليار، وبفارق كبير حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بقيمة 341.1 مليار دولار تلتها البرازيل بقيمة 311.7 مليار ثم أيرلندا بالمركز الخامس بقيمة 262.1.

وبلغ إجمالي ما يملكه الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية خلال يونيو 6636.3 مليار ريال.