12 شركة غذاء سعودية تسوق منتجاتها في معرض هونج كونج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد الشركات المشاركة تحت مظلة الجناح السعودي في معرض الأغذية في هونج كونج، 12 شركة وطنية متخصصة في مجال الأغذية.

وشاركت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» في المعرض الذي انطلق في مدينة هونج كونج 14 ذي الحجة واختتم أعماله أمس.

وتأتي المشاركة لدعم وجود المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، وفتح أبواب التصدير للسلع الوطنية، والإسهام في حجز حصتها السوقية دوليا، بما يترجم رؤية المملكة 2030 وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي.

ويتميز معرض هونج كونج للأغذية بأنه معرض متخصص يقام سنويا في مركز هونج كونج للمؤتمرات والمعارض، ويشارك فيه هذا العام أكثر من 1500 عارض من مختلف دول العالم، ويجمع كلا من تجار التجزئة والمصنعين والموردين والجمهور العام، ويقام بالتزامن مع معرض هونج كونج الدولي للشاي، والمؤتمر والمعرض الدولي للطب الصيني الحديث والمنتجات الصحية، ومعرض هونج كونج لايف ستايل.

وتعكس مشاركة «الصادرات السعودية» في المعرض ما حققته صادرات المملكة في مجال الأغذية، حيث احتل قطاع المنتجات الغذائية في عام 2018 المرتبة الرابعة في قائمة الصناعات الرئيسة المصدرة غير النفطية، بإجمالي صادرات بلغ 13.5 مليار ريال.

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وتعد الأسواق الخليجية والأسواق العربية المجاورة من أكبر مستوردي المنتجات الغذائية من المملكة بما في ذلك الإمارات والكويت والأردن والبحرين وعمان واليمن والعراق بحصة مجتمعة تبلغ 75% من إجمالي صادرات الأغذية السعودية.

صادرات الأغذية السعودية

منتجات الألبان4 مليارات ريال

المخبوزات والحلويات 2.2 مليار ريال

الحبوب 578 مليون ريال

الفواكه والخضراوات 1.2 مليار ريال