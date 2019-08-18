فاينانشيال تايمز تقدر مساهمة صندوق الاستثمارات في «رؤية سوفت بنك 2 » بين 20 و30 مليار دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يتجه صندوق الاستثمارات العامة إلى ضخ نحو 20 إلى 30 مليار دولار في صندوق «رؤية سوفت بنك 2»، بحسب تقديرات مصادر مطلعة تحدثت إلى صحيفة «فاينانشيال تايمز». وكانت السعودية ضخت في صندوق «رؤية سوفت بنك 1» 45 مليار دولار.

وأعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية العملاقة أخيرا عن صندوق استثمار تكنولوجي جديد بقيمة 108 مليارات دولار، ومن بين مساهميه شركة «ميكروسوفت» و»أبل»، ومجموعة مالية تايوانية. وتتوقع سوفت بنك التوصل إلى إغلاق أولي للصندوق في أكتوبر المقبل.

وقال عدد من الذين تحدثوا للصحيفة البريطانية، إن صندوق الاستثمارات العامة قد يساهم بنحو 20 إلى 30 مليار دولار في الصندوق الثاني، فيما قال آخرون إنه لم يتم الاتفاق على شيء بعد، مشيرين إلى أن الأمر متعلق بالسعودية.

وأوضحت المصادر أن مجموعة سوفت بنك اليابانية العملاقة تعتزم ضخ تمويل بقيمة 15 مليار دولار في صندوق «رؤية 2»، نيابة عن موظفيها.

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ووفقا لـ(فاينانشيال تايمز) فإن جزءا كبيرا من مساهمات الموظفين سيتم تمويله شخصيا من قبل المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة ماسايوشي سون.

وأفادت مصادر الصحيفة بأنه لم يحدد بعد عدد الموظفين المشاركين في التمويل، إلا أنه قد يأتي علاوة على التمويل الذي تعهدت به «سوفت بنك» في الصندوق الجديد والذي تبلغ قيمته 38 مليار دولار.

وذكرت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تحاول فيه المجموعة اليابانية إقناع صناديق الثروة السيادية في السعودية وأبوظبي باستثمار عشرات المليارات من الدولارات في صندوقها الجديد.

ولفتت المصادر إلى أن الشركة ستقدم أيضا قروضا للمديرين التنفيذيين - مثل كبار مساعدي صون بما في ذلك راجيف ميسرا وكاتسونوري ساغو - وغيرهم من الموظفين الذين سيستثمرون في صندوق الرؤية الثاني.

وقال أحد خبراء الصناعة إنه ليس مستغربا أن يتحمل المسؤولون التنفيذيون جزءا من اللعبة، لكن عادة ما تكون مساهمة الموظفين أقل من 5% من إجمالي الأموال التي يتم جمعها.