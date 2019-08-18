شهادات الإعفاء من ضريبة المسكن الأول في يوليو الأعلى خلال 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تصدر عدد شهادات الإعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، خلال يوليو، باقي الأشهر في 2019، حيث أصدرت وزارة الإسكان نحو 12280 شهادة إعفاء، ليصل إجمالي عدد الشهادات الصادرة منذ إطلاق البرنامج وحتى نهاية يوليو إلى 71.07 ألف شهادة إعفاء ضريبي.

ويمثل إجمالي الشهادات الصادرة في يوليو نحو ضعف العدد الصادر في يونيو الماضي، حيث بلغت حينها 6570 شهادة إعفاء للمسكن الأول.

وأوضحت الوزارة أن عدد الشهادات الصادرة لمستفيدي الوزارة بلغ 44.7 ألف شهادة، في حين تم إصدار 10.4 آلاف شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقاري، فيما صدرت 15.97 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة والصندوق العقاري.

ووفق إحصائيات سابقة للوزارة، بلغ إجمالي عدد شهادات الإعفاء من سداد الضريبة للمسكن الأول الصادرة حتى نهاية يونيو 2019 نحو 58.79 ألف شهادة إعفاء ضريبي.

وصدرت مطلع 2018، حزمة من الأوامر الملكية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وتضمنت تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

وأطلقت وزارة الإسكان في 10 يوليو 2018 البوابة الالكترونية لتسجيل الطلبات وإصدار شهادة الاستحقاق لمبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول لمستفيدي الوزارة والصندوق العقاري أو غيرهم.

وتستهدف مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة عبء مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن الأسر وذلك تنفيذا للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول.

وبحسب الوزارة تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال، حيث تهدف مبادرة سداد ضريبة القيمة المضافة ضمن برامج ومبادرات الوزارة لتخفيف العبء الاقتصادي على الأسر السعودية جراء قيمة الضريبة، ولضمان سرعة تملكهم للمسكن الأول، ضمن خيارات الإسكان والتمويل المتعدد التي تشمل شراء وحدات جاهزة من السوق، حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقارية.

وتتلخص إجراءات الحصول على شهادة الاستحقاق في عدد من الخطوات تتم جميعها آليا عن طريق بوابة ضريبة القيمة المضافة vat.housing.sa، وتبدأ بتسجيل المواطن، عندها يتحقق النظام آليا من عدم وجود ملكيات سابقة باسم المواطن، وبعدها يقوم المواطن بعمل إقرار مفاده عدم تملكه لأي مسكن سابق، ومن ثم تظهر شهادة الاستحقاق جاهزة للطباعة، بعدها يبدأ المواطن بالبحث عن وحدة سكنية مناسبة لشرائها بعد التأكد من الرقم الضريبي للبائع.

ويقدم المواطن شهادة الاستحقاق للبائع للتحقق منها وإنهاء المعاملة بينهما وتتحمل الدولة مبلغ الضريبة بما لا يزيد عن 850 ألفا من قيمة المسكن، بحيث تدفع الوزارة مبلغ الضريبة مباشرة للبائع بعد التحقق من صحة جميع الوثائق عبر بوابة الضريبة الالكترونية، وفي المقابل يأتي دور المطور العقاري (البائع) بتسجيل الدخول على نفس البوابة وتعبئة نموذج طلب السداد وإرفاق جميع المسوغات المطلوبة وإرسال الطلب الكترونيا إلى إدارة الضريبة في وزارة الإسكان ليتم التحقق من الوثائق وصحة الشهادة، وفي حالة قبول الطلب يتم دفع مبلغ ضريبة القيمة المضافة المعتمد للبائع.

شهادات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول

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تتوزع إلى:

71.07 ألف شهادة حتى نهاية يوليو 2019

44.7 ألف شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان

10.4 آلاف شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقاري

15.97 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة والصندوق العقاري

شهادات الإعفاء خلال 2019:

نهاية يوليو 71.07 ألف شهادة

نهاية يونيو 58.79 ألف شهادة

نهاية مايو 52.22 ألف شهادة

نهاية أبريل 42.63 ألف شهادة

نهاية مارس 37.14 ألف شهادة

نهاية فبراير 30.28 ألف شهادة

نهاية يناير 25.77 ألف شهادة