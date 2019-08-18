شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 18 - 8 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 18-8-2019.

إيقاف تداول 11 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مصر للفنادق، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، ليسيكو مصر، بنك التعمير والاسكان، سيدى كرير للبتروكيماويات، المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، مصر لصناعة الكيماويات، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، بنك قطر الوطنى الأهلى، الاستثمار العقارى العربى-اليكو.

البورصة تربح 5.3 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 757.805 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 183 مليون ورقة مالية بقيمة 507 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.3 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.87% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.58%، والعرب على 6.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.59% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.40%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.2 مليون جنيه، 45.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.1 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 26.8 مليون جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 14399 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2134 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 17687 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 542 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1427 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليغلق عند عند مستوى 458 نقطة.

وارتفعت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 34 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.





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وضمت الأسهم المرتفعة

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مصر للفنادق بسعر إغلاق 56.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98

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ليسيكو مصر بسعر إغلاق 3.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.83

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العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 4.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.52

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مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 6.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.94

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شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى بسعر إغلاق 5.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.61وضمت الأسهم المتراجعة

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المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.493 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.85

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بنك التعمير والاسكان بسعر إغلاق 45.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98

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ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 18.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.49

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العامة لمنتجات الخزف والصينى بسعر إغلاق 2.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.87

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التوفيق للتأجير التمويلى-أيه.تى.ليس بسعر إغلاق 3.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.59