شكرا لقرائتكم خبر عن "بالأكلات والفنون الشعبية".. ترويج سياحى لمصر على هامش موسم الطائف السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيما يعد أحد أنواع الترويج السياحى لمصر شهد سوق عكاظ في نسخته الثالثة عشر، ضمن موسم الطائف السياحى المقام حاليا بالسعودية تدشين جناح خاص لجمهورية مصر العربية، والمُقام حالياً كأحد الأجنحة فى حى العرب المشاركة من بين 11 دولة عربية.

ويعد الجناح المصرى من أكبر الأجنحة، حيث جذب أعداداً كبيرة من الزوار، للاستمتاع بالأجواء الفريدة المصرية، مع الفلكلور الشعبي والفن الأصيل، بجانب تقديمه أشهى الأطباق، وأشهر المنتجات اليدوية التى تشتهر بها المقاصد السياحية فى مصر.

ويعيش الزائر للجناح المصري، الذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس، تجربة فريدة من نوعها، تنقله مباشرة إلى نبض الحياة في مصر بكل تفاصيلها المُفعمة بالأصالة والحياة، ويستمتع من خلالها بأدق تفاصيل "الحارة المصرية" في الركن الخاص بمصر القديمة، وأسواقها الشهيرة مع المنتجات الخاصة التي جُلبت خصيصاً من أسواق القاهرة، والإسكندرية ، والنوبة.

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كما يُلفت الانتباه في الجناح تلك الفنون المصرية الأصيلة مع فرق الفلكلور الشعبي، القادمة من كافة انحاء مصر، بالإضافة إلى عروض المنلوج، وكذلك الحفلات في عطلة نهاية الأسبوع لأجمل الأصوات العربية.

وقد شهدت المقاهي والمحال المصرية، إقبالاً كبيراً نظير نجاحها الكبير في محاكاة الأجواء الحقيقية لنظيراتها في مصر، وخاصة تلك التي فتحت أبوابها بشكل خاص مع انطلاقة سوق عكاظ.