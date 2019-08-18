شكرا لقرائتكم خبر عن بدء برنامج بناء قدرات الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال ببنى سويف 31 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن بدء فعاليات برنامج بناء قدرات الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 5 سبتمبر، والذى يأتى فى إطار تعاون وحدة تطوير المشروعات بالجامعة ومركز الإبداع التكنولوجى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وأكد رئيس الجامعة فى بيان له، أن وضع الطلاب على طريق الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الطلاب من توليد الأفكار المبتكرة أحد أهم أولويات الجامعة، وذلك من خلال التدريب التطبيقى العلمى التفاعلى، لافتًا إلى أن البرنامج يهدف إلى أن يصبح الطلاب مبتكرين وأصحاب مشاريع وشركات خاصة فى المستقبل من ناحية، وتنمية مهاراتهم المتنوعة لتواكب متطلبات سوق العمل والشركات المحلية والعالمية من ناحية أخرى.

وأضاف الدكتور هانى النشار، مدير وحدة تطوير المشروعات، أن البرنامج سوف يقدم حزمة من التدريبات المتخصصة فى مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، ومهارات الاتصال، والحاسب الآلى، ونظم المعلومات، ويستهدف فى المرحلة الأولى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، والعلوم، والتجارة.