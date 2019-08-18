شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت تسيطر عليه التداولات الجانبية - تحليل صباحي - 18-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط سيطرة الاتجاه الجانبي على تداولات المؤشر بالمدى القصير بين مستوى الدعم 6629.46 ومستوى المقاومة المحوري 6800.00 ، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه ، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.84% بما يعادل -56.92 نقطة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 6629.46 ، ليستهدف مستوى المقاومة 6800.00 استعداداً لمهاجمته .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6621.32 ومستوى المقاومة 6800.00 .
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