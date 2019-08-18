شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يسعى لتصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 18-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وسط محاولاته تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق أرباحاً هي الثانية له على التوالي بلغت نسبتها 0.79% بما يعادل 67.28 نقطة ليستقر المؤشر عند إغلاقه على مستوى 8,550.23، ويأتي ارتفاع المؤشر وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

ولهذا مازلنا نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 8486.31 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى المتوسط (من 7,001.94 إلى 9,403.05)، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 8,202.49 الذي يمثل نسبة 50% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8320.00 ومستوى المقاومة 8622.00 .

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