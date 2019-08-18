شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 18-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 5054 نقطة، في ظل اقترابه من خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر للوصول لمستوى الدعم القوي عند 4900 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 5100 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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