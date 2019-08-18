شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يخسر مكاسب الأسبوع -تحليل صباحي- 18-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 2795 نقطة، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد إشارة سلبية، ويواجه المؤشر حاليا مستوى الدعم 2770 نقطة، والذي نحذر من اختراقه حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 2680 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة خاصة الأسبوع الحالي. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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