شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 18-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 9821 نقطة، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 9700 نقطة، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 9441 نقطة، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة الحالي 9700 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاسفل مرة أخرى لمستوى الدعم التالي عند 9400 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9750 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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