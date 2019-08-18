شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاتصالات: استمرار اختبارات جودة الخدمة فى القاهرة الكبرى والصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لليوم السابع، عن استمرار قياس جودة خدمات المحمول فى المحافظات، حيث يتم العمل على قياس الخدمة بالقاهرة الكبرى وبعض محافظات الصعيد.

وكان الجهاز قد أعلن عن بدء اختبارات جودة خدمات المحمول على مستوى الجمهورية فى 3 من أغسطس، للشركات الأربعة العاملة فى السوق المصرية للاتصالات we واتصالات مصر وأورنج وفودافون، حيث بدأت فى اختبار الخدمة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وغدا الدلتا دمياط والمنصورة.

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد افتتحت المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية فى 11 يوليو الماضى، ويعتزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات نشر تقرير جودة الخدمة بشكل مفصل أمام الجمهور عبر موقعه الإلكترونى فى سبتمبر المقبل بعد توقف نشر التقرير لما يقرب من عامين ونصف بسبب إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول واحتياج الجهاز لأجهزة حديثة.