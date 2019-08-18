شكرا لقرائتكم خبر عن "فهد سندي" رئيساً تنفيذياً لـ "الخدمات الأرضية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن صدور قرار مجلس إدارتها بالتمرير، بالموافقة على تعيين فهد بن حمزة سندي رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للخدمات الأرضية وذلك إعتباراً من تاريخ 10 سبتمبر المُقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 123.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 112.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك ارتفعت أرباح الشركة إلى 228 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 219.4 مليون ريال خلال النصف المُقابل

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 188 مليون ريال، بحصة للسهم الواحد تبلغ 1 ريال، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.