شكرا لقرائتكم خبر عن التعاونية للتأمين توقع عقدا بقيمة 68 مليون ريال مع المعمر لأنظمة المعلومات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام آي اس" عن توقيع عقد مع التعاونية للتأمين بقيمة 68.036 مليون ريال، وذلك لتوريد أجهزة وبرامج صيانة وتشغيل لمدة خمسة سنوات.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن مدة العقد تصل إلى 5 سنوات، علماً بأن الأثر المالي سينعكس على الشركة اعتباراً من الربع الرابع من 2019، والربع الأول والثاني والثالث والرابع 2020، الربع الأول والثاني والثالث والرابع 2021، الربع الأول والثاني والثالث والرابع 2022، الربع الأول والثاني والثالث والرابع 2023، والربع الأول والثاني والثالث 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 13 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 13 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك ارتفعت أرباح الشركة إلى 24.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 11.8 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام الماضي.