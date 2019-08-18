شكرا لقرائتكم خبر عن "داماك" المفاوضات بشأن قطع الأراضي لم تنته بعد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة داماك العقارية، اليوم الأحد، إن مفاوضات الاستحواذ على قطعتي أرض في منطقة الصفوح ومنطقة الخليج التجاري، لم تنته بعد.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، بأنها ستعلن عن قيمة الصفقة في حال إتمامها، بما يشمل مدى تأثير عملية الشراء على موقفها المالي من حيث الإيرادات والأرباح.

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وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق، يوم الأربعاء الماضي، على الاستحواذ على قطعتي الأرض المعروضتين من قبل شركة "دايكو العقارية"، بمنطقة الصفوح والخليج التجاري الواقعتين بإمارة دبي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 50.6 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 378.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 81.6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 826.1 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018.