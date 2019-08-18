شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 18 أغسطس حتى 22 أغسطس الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعية العمومية لشركة مسك، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من الجوف للتنمية الزراعية، سامبا، والأهلي التجاري، فضلاً عن أحقية توزيع أرباح كل من غازكو، الخبير ريت، ساب، والتموين.

ويستحق، اليوم الأحد، توزيعات أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية، عن الربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية 2019، بقيمة تبلغ 31.875 مليون ريال عن كل ربع، بواقع 0.425 ريال للسهم الواحد عن الربع الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 4.25% من القيمة الاسمية للسهم.

وبصورة استثنائية، ستقوم الشركة بتوزيع استثنائي عن كل ربع من الثلاثة أرباع من العام بقيمة 16.875 مليون ريال، بحصة للسهم تبلع 0.225 ريال، وبنسبة توزيع من القيمة الاسمية للسهم تبلغ 2.25%.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، اليوم الأحد، الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 18 أغسطس الجاري وتنتهي في الأول من يوليو 2022.

كذلك يستحق، اليوم الأحد، توزيعات أرباح صندوق الخبير ريت عن الفترة من 20 مارس إلى 30 يونيو 2019، بقيمة 15.015 مليون ريال، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.226 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.26%.4.

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ويستحق، يوم الإثنين، توزيعات أرباح البنك السعودي البريطاني عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 1.185 مليار ريال، بما يعادل 60 هللة للسهم الواحد بعد خصم الزكاة للمساهمين السعوديين، وبما نسبته 6% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة الجوف للتنمية الزراعية، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2019 بقيمة 15 مليون ريال، بحصة للسهم تبلغ 50 هللة بما نسبته 5% من قيمة السهم الإسمية.

وتبدأ مجموعة سامبا المالية، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 1.4 مليار ريال، بحصة تبلغ 72 هللة للسهم بعد خصم الزكاة، وبنسبة توزيع تبلغ 7.2% من القيمة الاسمية للسهم.

ويبدأ البنك الأهلي التجاري، يوم الأربعاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 3.3 مليار ريال، بحصة تبلغ 1.10 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 11% من القيمة الإسمية للسهم.

كذلك يستحق، يوم الخميس، توزيعات أرباح شركة الخطوط السعودية للتموين، عن الربع الثاني من العام 2019 بقيمة 110.7 مليون ريال، بما يعادل 1.35 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 13.5% من القيمة الاسمية للسهم.