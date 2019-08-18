شكرا لقرائتكم خبر عن السوق السعودي تعاود العمل اليوم بعد عطلة العيد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعود اليوم السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد الموافق 17 ذي الحجة 1440هـ، 18 أغسطس الجاري إلى استئناف الدوام بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وبحسب بيان سابق لـ"تداول" فإن إجازة عيد الأضحى بدأت بنهاية تداول يوم الخميس 7 ذي الحجة 1440هـ، الموافق 8 أغسطس2019.

وكانت وزارة الخدمة المدنية بالسعودية قد أعلنت، في وقت سابق، عن بدء إجازة عيد الأضحى للقطاع العام بعد نهاية يوم الاثنين 5 أغسطس، على أن يتم استئناف العمل اليوم الأحد 18 أغسطس 2019.

وكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالسعودية عن منح موظفي القطاع الخاص إجازة لمدة 4 أيام مدفوعة الأجر تبدأ اعتباراً من يوم عرفة، الموافق يوم السبت 10 أغسطس الجاري.