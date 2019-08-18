شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي: الاعتداء على معمل شيبة لم يؤثر على إنتاج النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن الاعتداء الإرهابي على إحدى وحدات معمل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي: "خلف أضراراً محدودة ولن يؤثر على إنتاج المملكة وصادراتها من البترول".

وأضاف الفالح أن إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي تعرضت إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تم السيطرة عليه.

وشدد الفالح على أن المملكة تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية، بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها.

وقال إن هذا الاعتداء على منشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي، ويبرز هذا الهجوم الجبان مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية، بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.

وأكدت أرامكو السعودية سيطرة فرق الاستجابه لديها على حريق محدود وقع صباح أمس السبت في أحد مرافق معمل شيبة للغاز، ولم يتسبب الحادث بوقوع أي إصابات.

وأكدت الشركة في بيان لها أن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث، موضحة أنها ستعلن مزيداً من التفاصيل حول الحادث حال ورودها.