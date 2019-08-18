شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي: زيادة ملكية الأجانب بالأسهم متروك لمجالس إدارة الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن تحديد مقدار ملكية الأجانب في أسهم الشركات أمر متروك لمجالس إدارة الشركات.

وأضاف أن زيادة ملكية الأجانب في الشركات الوطنية عامل إيجابي للاستثمار في الدولة، بالإضافة إلى دعم أسواق الإمارات في المؤشرات العالمية، وهو ما يؤثر إيجابيا في تدفق الاستثمارات إليها، وزيادة التداولات.

وفيما يتعلق بأداء المؤشر العام للسوق مقارنة مع أداء الشركات، أكد المنصوري أنه يبعث على الطمأنينة والتفاؤل، وأن السوق يسعى دائما للتوازن في هذا الأمر من خلال تقييم أداء المؤشر والشركات، ومعالجة أي خلل يؤثر على التوزان بينهما، وذلك بحسب صحيفة الاتحاد.

ولفت إلى أنه من المحتمل ألا يعكس المؤشر العام للأسواق في المنطقة أداء الشركات المدرجة فيها، ولكن في سوق أبوظبي للأوراق المالية يتم اتباع استراتيجية تنموية مبنية على الشفافية، حيث تنعكس الصورة الواقعية لأداء الشركات مباشرة على أداء السوق، وعند حدوث خلل في تلك الصورة نعمل مباشرة على علاجه بالتعاون مع إدارات الشركات.