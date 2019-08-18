شكرا لقرائتكم خبر عن "سوق أبوظبي": 97% نسبة التزام الشركات بالإفصاح عن نتائج الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية والأجنبية المدرجة لديه بلغت 97% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري.

وقال السوق في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن ذلك في حدود فترة المهلة الزمنية القانونية المحددة للإفصاح عن النتائج المحددة بـ 45 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المالية.

وأوضح السوق أن 62 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية في السوق، من أصل 64 شركة التزمت بالإفصاح عن بياناتها المالية.

وبين أنه بمقارنة البيانات المالية للشركات المدرجة للربع الثاني من العام 2019 مع نفس الفترة من العام 2018 يتبين أن قطاع الطاقة سجل ارتفاعاً في نسبة الأرباح بلغت 20.41% وتلاه قطاع الخدمات بنسبة 18.72%.