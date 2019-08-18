شكرا لقرائتكم خبر عن "ديوا" ترسي عقد إنشاء محطة كهرومائية بدبي بقيمة 1.4 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أرست هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" المدرجة بسوق ناسداك دبي عقد بناء المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا "هي واحدة من أهم المناطق السياحية التابعة لإمارة دبي"، بقيمة إجمالية تبلغ 1.437 مليار درهم.

ووأوضحت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه تم إرساء عقد المشروع الذي يعد أول مشروع من نوعه في منطقة الخليج العربي، على ائتلاف يضم شركات "ستراباج إي جي" و"ستراباج دبي ذ.م.م"، و"أندريتز هيدرو" و"أوزكار".

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تعيين مجموعة " إي دي إف" (EDF) الفرنسية كاستشاري للمشروع. وتصل القدرة الإنتاجية للمحطة الكهرومائية إلى 250 ميجاوات، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. ويتوقع تشغيل المشروع في شهر فبراير من عام 2024.

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وستعتمد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وخزان آخر علوي سيتم إنشاؤه في المنطقة الجبلية.

وستقوم توربينات تعتمد على الطاقة الشمسية النظيفة والرخيصة عند توفرها من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بضخ المياه من السد إلى الخزان العلوي، في حين يتم تشغيل توربينات تستفيد من قوة اندفاع المياه المنحدرة من الخزان العلوي لإنتاج الكهرباء ولتزويد شبكة الهيئة عند الحاجة إليها.

وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 80% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.