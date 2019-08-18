الان تتابع تراجع أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني بعد توقيع اتفاق الخرطوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بعد توقيع الاتفاق النهائي الممهد لتكوين سلطة مدنية انتقالية حيث بلغ الدولار اليوم 59 جنيهًا مقارنة بـ 65 نهاية الأسبوع الماضي. وقال متعاملون بالسوق الموازية في الخرطوم، إن حالة من الركود ضربت سوق العملات خلال الأيام المنصرمة التي صادفت عطلة عيد الاضحى. وسجل الدولار 55 جنيهًا فور الإعلان عن توقيع الاتفاق يوم السبت ثم بدأ في الارتفاع التدريجي.

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