شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز التجميع فى الفيوم وبنى سويف تفتح أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت مراكز التجميع في محافظتي الفيوم وبني سويف، المُدارة من قبل شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين، وذلك في إطار تطبيق المنظومة الجديدة لتداول القطن بالمحافظتين لموسم (أغسطس – نوفمبر 2019).

كما تواصل المراكز – وعددها 17 مركزا – تسليم أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين طبقا للحيازة الزراعية بإيصال استلام ولحين رد الأكياس معبأة بالأقطان.

ويتم استلام الأقطان من المزارعين بمراكز التجميع الواقعة بالمركز الإداري التابع له المزارع، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا ما عدا يوم الجمعة، حيث سيقوم المركز بوضع اسم المزارع على الأكياس التي قام بتسليمها، كما يتم وزن الأقطان الواردة للمركز من قبل "القبانية" الرسميين واستخراج "علم وزن" وتسليم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه.

وعقب ذلك، تبدأ عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب. وفي نهاية اليوم يتم تفريغ البيانات في يومية توضح إجمالي الأقطان التي وردت للمركز وعلم الوزن ورقم الحيازة الزراعية.

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وتبدأ إجراءات المزاد في اليوم التالي لاستلام الأقطان من الساعة العاشرة صباحًا، حيث تقوم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وفقا لبيان هيئة التحكيم واختبارات القطن يوم المزاد، بإبلاغ الشركة المسئولة عن إدارة المزاد بسعر الأساس لفتح المزاد وهو متوسط السعر العالمي بين القطن الأمريكي (البيما) طويل التيلة والقطن قصير التيلة، حيث يقوم مدير المركز بفتح المزاد والإعلان عن السعر الأساسي والكميات التي سيتم عليها المزاد ورتبتها.

ووفقا للنظام الجديد لتداول القطن، لن يسمح بدخول المزاد إلا لشركات التجارة المسجلة وتقديم خطاب ضمان لصالح شركة الوادي لتجارة وحلج الأقطان – المسئولة عن إدارة مراكز التجميع – على أن يتم رد خطاب الضمان نهاية شهر نوفمبر بعد انتهاء الموسم.

وبعد الانتهاء من المزاد، يقوم مدير المركز بتحرير نموذج لكل رسالة (حوالي 200 كيس) يوضح به شركة التجارة الراسي عليها المزاد، ثم تقوم هذه الشركة بالتوقيع على النموذج بما يفيد قبول السعر والعلم بمحددات القيمة النهائية (فروق الرتب ومعدل التصافي).

وتقوم الشركة الراسي عليها المزاد بسداد 70% نقدًا من القيمة الأساسية للمزاد وذلك حتى 4 ساعات من رسو المزاد يتم تسليمها للمزراع من خلال المركز، مع تقديم الشركة شيك ضمان بقيمة 35% من القيمة الأساسية، على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال أسبوع بعد تحديد القيمة النهائية للأقطان وفقا لفروق الرتب ومعدل التصافي.

وتتوزع مراكز التجميع بواقع 9 مراكز في المراكز الإدارية التابعة لمحافظة الفيوم كالآتي: (1 الفيوم – 2 طامية – 2 سنورس – 2 أطسا – 1 أبشواي – 1 يوسف الصديق)، و8 مراكز في المراكز الإدارية بمحافظة بني سويف كالآتي: (2 بني سويف – 2 إهناسيا – 1 الفشن – 1 ببا – 1 الواسطى – 1 سمسطا).