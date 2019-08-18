شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الثروة الداجنة: أسعار الدواجن فى المزرعة 18 جنيها ­­للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 18-8-2019، استمرار فى تراجع أسعار الدواجن داخل الأسواق المصرية وذلك بعد انخفاض الأسعار قبل أيام عيد الأضحى المبارك.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة أن أسعار الدواجن 18 جنيها للكيلو من المزرعة، ويصل السعر إلى المستهلك بين 23-24 جنيها حسب المنطقة، مشيرا إلى إنه هناك من يبيع بأسعار أكبر من ذلك ولكنها أسعار مبالغ فيها، فيما تراوح سعر الدواجن البلدى بين 27 -29 جنيها من المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين 32 – 34 جنيها.

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وأشار السيد لليوم السابع إلى أن أسعار كرتونة البيض استقرت عند 35.5 جنيها من المزرعة ويصل السعر إلى المستهلك بين 42 - 40 جنيها.