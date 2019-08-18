شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز التجميع بالفيوم وبنى سويف تفتح أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت مراكز التجميع فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، المُدارة من قبل شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين، وذلك فى إطار تطبيق المنظومة الجديدة لتداول القطن بالمحافظتين لموسم (أغسطس – نوفمبر 2019).

كما تواصل المراكز – وعددها 17 مركزا – تسليم أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين طبقا للحيازة الزراعية بإيصال استلام ولحين رد الأكياس معبأة بالأقطان.

ويتم استلام الأقطان من المزارعين بمراكز التجميع الواقعة بالمركز الإدارى التابع له المزارع، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا ما عدا يوم الجمعة، حيث سيقوم المركز بوضع اسم المزارع على الأكياس التى قام بتسليمها، كما يتم وزن الأقطان الواردة للمركز من قبل "القبانية" الرسميين واستخراج "علم وزن" وتسليم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه.

وعقب ذلك، تبدأ عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب. وفى نهاية اليوم يتم تفريغ البيانات فى يومية توضح إجمالى الأقطان التى وردت للمركز وعلم الوزن ورقم الحيازة الزراعية.

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وتبدأ إجراءات المزاد فى اليوم التالى لاستلام الأقطان من الساعة العاشرة صباحًا، حيث تقوم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وفقا لبيان هيئة التحكيم واختبارات القطن يوم المزاد، بإبلاغ الشركة المسؤولة عن إدارة المزاد بسعر الأساس لفتح المزاد وهو متوسط السعر العالمى بين القطن الأمريكى (البيما) طويل التيلة والقطن قصير التيلة، حيث يقوم مدير المركز بفتح المزاد والإعلان عن السعر الأساسى والكميات التى سيتم عليها المزاد ورتبتها.

ووفقا للنظام الجديد لتداول القطن، لن يسمح بدخول المزاد إلا لشركات التجارة المسجلة وتقديم خطاب ضمان لصالح شركة الوادى لتجارة وحلج الأقطان – المسئولة عن إدارة مراكز التجميع – على أن يتم رد خطاب الضمان نهاية شهر نوفمبر بعد انتهاء الموسم.

وبعد الانتهاء من المزاد، يقوم مدير المركز بتحرير نموذج لكل رسالة (حوالى 200 كيس) يوضح به شركة التجارة الراسى عليها المزاد، ثم تقوم هذه الشركة بالتوقيع على النموذج بما يفيد قبول السعر والعلم بمحددات القيمة النهائية (فروق الرتب ومعدل التصافي).