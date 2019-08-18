انفوجراف .. هارفارد: مصر الثانى عالميا فى معدل النمو حتى 2027

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مركز هارفارد للتنمية الدولية (CID)، إن مصر تحتل المركز الثانى من حيث الأعلى نموا حتى عام 2027 .
وقال المعهد بحسب ما ذكره الموقع الرسمى لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى أن أوغندا تتصدر نسبة النمو تليها مصر وميانمار والصين وفيتنام ضمن قائمة الاقتصادات الأسرع نموًا حتى عام 2027 ، ويتوقع أن تنمو جميعها بنسبة 6% على الأقل سنويًا.
وذكر مركز هارفارد أن البلاد السابقة نجحت فى تنويع اقتصادها، مما دفعها لتصدر الدول من حيث نسب النمو .
وسبق أن قال بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي إن مصر قامت بأفضل برنامج إصلاح اقتصادي مقارنة بباقي الأسواق الناشئة في الفترة الأخيرة، وإنه منذ 2016 وحتى الآن، لا توجد دولة نامية استطاعت القيام بكل هذه الإصلاحات، وإن مديرو الأسواق العالمية يظهرون إعجابهم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أدى إلى تسريع معدلات النمو.
كما سبق واحتلت مصرا الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادى حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019.
وحققت مصر طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، فى حين تأتى الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6,4%، تلاها الهند فى المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5,8%.
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