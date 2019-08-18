تراجع الأسهم السعودية بختام تعاملات أولى جلساتها بعد إجازة عيد الأضحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أول جلسة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بنسبة 0.27% خاسرا 22.82 نقطة ليغلق عند مستوى 8527.41 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.21% رابحا 8.44 نقطة ليغلق عند مستوى 3978.43 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 95 مليون سهم بقيمة 2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 81 شركة، فيما تراجعت 92 شركة. Advertisements وتراجعت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.74%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، ثم قطاعى الخدمات الاستهلاكية والمواد الأساسية بنسبة 0.24%. وجاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.98%، ثم الإعادة السعودية بنسبة 9.23%، ثم ساسكو بنسبة 6.44%، فيما تصدر سهم "رعاية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.77% ثم العربى بنسبة 2.32%، ثم أسمنت الشرقية بنسبة 1.92%.

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