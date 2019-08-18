شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام الجلسة وسط سيطرة لتعاملات الأفراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 757.805 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 183 مليون ورقة مالية بقيمة 507 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.3 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.87% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.58%، والعرب على 6.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.59% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.40%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.2 مليون جنيه، 45.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.1 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 26.8 مليون جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 14399 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2134 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 17687 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 542 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1427 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليغلق عند عند مستوى 458 نقطة.

وارتفعت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 34 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.