شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 7 آلاف كيس قطن جديد على مزارعى الفيوم وبنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت عزة قبارى رئيس شركة الوادى للتجارة وحليج الأقطان، أن مراكز استلام القطن 17 مركزا، جاهزة فى محافظتى بنى سويف والفيوم منذ أمس لاستلام الأقطان من المزارعين، وفق الآلية الجديدة لتداول الأقطان الجديدة.

وقالت عزة قبارى لـ"الخليج 365" أن شركتها التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس سلمت المزارعين نحو 7 آلاف كيس قطن مصنوع من "الجوت" منعا لتلوث الأقطان ويقوم المزارعون حاليا بتعبئتها ثم نقلها لمراكز الاستلام.

وبحسب الآلية الجديدة يتم عقد المزاد في تمام العاشرة صباح اليوم التالي لاستلام الأقطان، والتي سيتم استلامها يوميا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا ما عدا يوم الجمعة.

Advertisements

وستقوم الشركة التي يرسي عليها المزاد بسداد 70% من قيمة القطن للمزارع على أن يتم سداد باقي المبلغ (30%) بعد أسبوع من إجراء المزاد بعد تحديد القيمة النهائية للقطن وفقا لفروق الرتب ومعدل التصافي.